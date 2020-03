Becky Lynch-Shayna Baszler au Main Event WWE Wrestlemania 36

WrestleMania 36 est diffusé pendant deux nuits au WWE Performance Center les 4 et 5 avril. Mais ce ne sera pas une émission en direct, car la société a déjà commencé à enregistrer l’émission de spectacles à partir du ou des lieux programmés.

Cela étant dit, il y aura deux événements principaux distincts pour WrestleMania sur lesquels de nombreuses spéculations ont commencé. Les matchs originaux des prétendants auraient pu être supprimés selon les derniers rapports.

Roman Reigns et Drew McIntyre dans le Main Event de la guerre verbale contre Wrestlemania?

Il a été noté via WrestleVotes que Shayna Baszler contre la championne féminine RAW Becky Lynch pour le titre est susceptible de fermer la nuit de WrestleMania 36 qui sera diffusée le samedi soir 4 avril à 19 h HE via le paiement à la vue et le réseau WWE .

Il n’y a aucune certitude sur le match qui pourrait être choisi pour l’événement principal de la nuit 2, à partir de maintenant. Mais les rapports sont disponibles et il semble que Roman Reigns soit apparu comme le favori pour clore le spectacle, encore une fois.

Fightful Select a fourni des rapports contradictoires selon lesquels il y aurait beaucoup de va-et-vient cette semaine à la WWE au sujet du match de l’événement principal. Shayna Baszler vs Becky Lynch était sur le point de devenir l’événement principal, mais maintenant, il y a une pression pour que Roman Reigns vs Goldberg remplace ce match.

Comment la WWE se protège-t-elle contre un arrêt de Wrestlemania 36?

Cela semble évident, car Vince McMahon a toujours été en faveur de ramener son préféré à l’honneur,

«À un moment donné, Becky Lynch contre Shayna Baszler était prête pour l’événement principal un soir. Cependant, il y a une rumeur selon laquelle Reigns et Goldberg ont été poussés à être à cet endroit. »

Plus de rapports indiquent que beaucoup de «marge de manœuvre» est disponible en raison de la façon dont la WWE mène les choses. Tout ce qui concerne ce WrestleMania est préenregistré, ce qui signifie «ils peuvent faire tout ce qui se passe avec la façon dont ils le tournent».

Charly Caruso révèle comment la WWE prend des précautions pour la pandémie de coronavirus

Cela garantit qu’aucun spoiler ne risque de sortir car l’arène entière serait vide. De plus, ils peuvent mettre n’importe quel match pour la dernière place sur la carte sans laisser personne s’en rendre compte.

Au total, 16 matchs devraient être sur la carte de match de WrestleMania, conformément aux plans précédents. Le plan est toujours le même où «plus de 16 matchs au total» seront probablement sur la carte finale, avec 8 matchs diffusés chaque soir. La WWE compte actuellement 12 matchs officiels pour WrestleMania 36, ​​ce qui signifie qu’il y aura plus de confirmations de matchs dans les prochains jours.

Pour l’instant, WrestleMania 36 se présente comme suit,

Hôte: Rob Gronkowski

Match titre WWE

Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Match de titre universel WWE

Roman Reigns contre le Temple de la renommée de la WWE Bill Goldberg (c)

Match de titre féminin WWE NXT

Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Match pour le titre RAW féminin

Shayna Baszler contre Becky Lynch (c)

Match éliminatoire mortel à 5 ​​voies pour le titre féminin de SmackDown

Lacey Evans contre Sasha Banks contre Naomi contre Tamina Snuka contre Bayley (c)

Match des titres par équipe RAW

Angel Garza et le champion des États-Unis de la WWE Andrade contre The Street Profits (c)

Dernier homme debout

Edge contre Randy Orton

Match de la cour des os

The Undertaker contre AJ Styles

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

Kevin Owens contre Seth Rollins

Elias contre le roi baron Corbin

Bobby Lashley contre Aleister Black