Becky Lynch vs Shayna Baszler inchangés Wrestlemania match

La WWE planifie des matchs pour WrestleMania 36 depuis plusieurs mois maintenant. En ce qui concerne le plus grand événement de l’année, l’équipe créative commence à planifier les matchs sur une longue période.

Mais c’est peut-être la première fois que les plans des matchs sont modifiés plusieurs fois. La pandémie de coronavirus est la seule raison à l’origine de cette onde de choc qui traverse le monde entier.

Presque, la carte de match entière de WrestleMania 36 aurait été changée, en grande partie en raison de l’épidémie de coronavirus, principalement. Parfois, l’équipe créative et les blessures ont également forcé à changer les intrigues.

Mais il y a eu un match signalé qui a éclaté dès le départ. Ce match de titre particulier n’a jamais été retiré de la carte, en aucune façon.

Selon les rapports du Wrestling Observer Newsletter, le seul match WrestleMania 36 initialement prévu qui aura lieu est Becky Lynch contre Shayna Baszler pour le RAW Women’s Championship. Pour de vrai, ce match a été rapporté à l’automne 2019 et consécutivement, le scénario a commencé en temps opportun, assurant les débuts de l’alignement principal de Shayna Baszler de NXT.

Voici un illustre rapport publié par la source sur ce sujet,

“Le seul match qui n’a pas changé, parce qu’ils avaient Roman Reigns et Bray – qu’ils ont changé, mais le seul autre match, à cause de Brock Lesnar et Drew qui était encore en janvier, qui était encore en cours de décision entre Drew McIntyre et Aleister Black et le Royal Rumble allaient aller à Roman Reigns, et Drew allait gagner la Chambre, ce qui ne s’est jamais produit, mais, le seul était Shayna Baszler et Becky Lynch.

Cela a en fait été décidé il y a un an probablement, mais certainement il y a des mois. Mais tout est de fortune. Vous savez que Bill Goldberg et Roman Reigns ont eu une confrontation et une chose rapide et ce n’est pas comme exagéré et si quoi que ce soit, tous ces matchs arrivent trop tôt. “

Comme on l’a vu à l’automne 2019, Shayna Baszler a fait sentir sa présence sur la liste principale des Survivor Series. C’est une guerre de marque entre Raw, SmackDown et NXT qui a été remportée par cette dernière marque.

Shayna a remporté une victoire dominante en épinglant Bayley dans le match de l’événement principal. Mais la suite des événements a assuré qu’une querelle est réservée entre Becky Lynch et Shayna Baszler.

Becky était frustrée du fait que Shayna Baszler ait battu Bayley pour remporter le match. Elle a donc attaqué la reine de pique une fois la poussière enlevée.

Mais cette faveur a été rendue en février lorsque Shayna Baszler a fait ses débuts officiels à Raw en attaquant Becky Lynch. Plus tard, elle a remporté le match Elimination Chamber pour confirmer que le combat WrestleMania 36 se déroulait.