Bella Twins annule l’apparence de Wrestlemania pour le virus Corona

Les Bella Twins sont très présents dans le contexte de la WWE depuis leur annonce pour la classe du Hall of Fame de 2020 en février. Leurs fans sont encore plus excités que Nikki et Brie Bella soient enceintes en même temps.

Les stars de la WWE, les Bella Twins, ont annoncé la sortie d’un nouveau livre et mémoire

De plus, la WWE les a programmés pour une apparition lors du Wrestlemania 36 Axxess prévu à Tampa Bay, en Floride. Mais maintenant, il semble qu’ils ne seront pas là.

Compte tenu de leur grossesse et de la récente épidémie du virus Corona, les anciens champions des Divas se sont retirés de l’événement. L’épidémie généralisée du virus mortel a amené les Bella Twins à annuler leurs deux prochaines séances de signature d’autographes WrestleMania 36 AXXESS.

La WWE publie une déclaration sur le virus Corona avant Wrestlemania 36

Nikki Bella publie des photos topless révélant des changements corporels pendant la grossesse

Conformément à la confirmation de la WWE, elle devait avoir lieu au Tampa Convention Center le samedi 4 avril à 13 h HE.

“Ma première réaction a été, Nikki, qu’as-tu dit dans la presse?” – Brie Bella 🤣

Les @bellatwins racontent à @ReneeYoungWWE comment ils ont réagi lorsqu’ils ont reçu l’appel de @VinceMcMahon au sujet de leur intronisation au 2020 #WWEHOF. #WWEBackstage pic.twitter.com/bAMIRJuhIR

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 26 février 2020

De toute évidence, les Bella Twins ne se sentaient pas en sécurité de rencontrer des milliers de fans à l’intérieur d’une arène à un moment où les rassemblements sont strictement interdits. Des cas croissants de virus Corona sont annoncés quotidiennement et c’était une bonne chose à faire du point de vue de Nikki et Brie.

Ils doivent non seulement s’inquiéter de leur propre santé, mais aussi du bébé qui grandit dans leur ventre. Il est donc préférable de prendre des mesures de précaution et de s’éloigner d’un rassemblement de masse.

Les superstars de la WWE doivent rencontrer beaucoup de gens car c’est leur travail d’interagir avec les gens pour maintenir une bonne réputation. Certains fans chanceux peuvent les toucher lors des événements de rencontre et d’accueil tels que Wrestlemania Axxess. Depuis que Bella Twins a décidé de se retirer de l’apparence, la WWE aurait apporté quelques modifications à la politique.

La société est consciente du fait que le virus Corona est apparu dans la région de Tampa et doit être vigilante en permanence. Ainsi, il a été noté par l’utilisateur de Reddit Looselipsbackstage que la WWE a maintenant publié une «politique sans toucher» pour les fans qui seront présents pour le Wrestlemania 36 Axxess.

Cela a poussé les membres actifs de la liste de la WWE à soupirer de soulagement. Les hauts responsables ont déjà pris des mesures préventives contre le virus Corona et il semble qu’ils agissent en conséquence.