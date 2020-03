Bella Twins révèle des détails sur l’induction au Temple de la renommée de la WWE

Les jumeaux Bella obtenir un honneur de réussite à vie pour leur illustre carrière à la WWE quand ils honorent les ailes du Hall of Fame pour l’édition 2020.

Peut-être, les duos féminins les plus colorés pour travailler pour la WWE sont tous prêts à cimenter leur héritage et à fermer ainsi leurs ennemis le 2 avril lors de la grande cérémonie qui attend de l’Amalie Arena de Tampa, en Floride, pendant le week-end de WrestleMania.

Nikki et Brie Bella étaient des invités spéciaux lors de cette dernière édition de WWE Backstage pour noter leur intronisation au Hall of Fame. Avant de se diriger vers l’une des nuits les plus importantes de leur carrière le week-end de WrestleMania, ils se sont souvenus comment ils avaient appris leur intronisation.

Au début, les Bella Twins avaient peur de faire quelque chose de mal en recevant l’appel du Boss lui-même, mais cela s’est avéré être une très bonne nouvelle.

“Ma première réaction a été, Nikki, qu’as-tu dit dans la presse?” – Brie Bella 🤣

Lors de leur apparition dans les coulisses, les Bella Twins ont révélé que Vince McMahon lui-même était l’homme qui les avait appelés pour informer la nouvelle de leur intronisation au Temple de la renommée 2020.

C’est un véritable honneur pour eux après avoir servi la société pendant plus d’une décennie et laissé une grande marque dans la division Divas. Initialement, ils n’ont pas pu décrocher le téléphone et pensaient avoir fait des bévues en forçant McMahon à les appeler. Mais ce fut peut-être la meilleure nouvelle à laquelle ils pouvaient s’attendre.

“C’est drôle quand Nikki et moi avons été appelés, Vince [McMahon] nous a appelés tous les deux », a déclaré Brie Bella. “Nous avons vu son appel manqué et ma première réaction a été, ‘Nikki, qu’avez-vous dit dans la presse?’ Nous pensions que nous étions en difficulté, nous avons rappelé Vince, ensemble, et quand il nous l’a dit, nous avons été choqués, ‘Que ? Cette année?'”

“Quand vous avez travaillé dur pendant si longtemps et que vous vous êtes battu pour tant de choses et que vous avez le seul homme que vous admirez non seulement, mais vous a également donné une opportunité incroyable”, a ajouté Nikki Bella. «Le faire appeler et… Vince a dit les choses les plus douces.»

Les Bella Twins ont eu une très belle carrière à la WWE, car ils ont tous deux pu remporter le championnat des Divas à différentes occasions. Nikki sera toujours connue comme la plus ancienne championne des Divas en titre, car elle a maintenu sa ceinture pendant 301 jours, établissant un record de tous les temps.

Nikki Bella a également rappelé son dernier match sur les coulisses de la WWE qui s’est produit contre Ronda Rousey à Evolution en octobre 2018,

“Ayant ce champion, ce combattant de l’UFC, je savais que je ne pouvais pas y aller et être comme” Fearless Nikki “a toujours été”, se souvient Nikki. «J’ai dû lutter différemment, je devais être plus agressif. Avant ce match, Ronda et moi nous sommes entraînés pendant peut-être 20 minutes, c’est tout ce que nous avons touché.

Et j’ai ressenti sa force et son pouvoir, et je me suis dit: «Oh, c’est quelque chose de très différent, je n’ai jamais ressenti ça d’un homme auparavant.» Alors, j’y suis allé en pensant: «Vous êtes Goliath sur le point de combattre David – même bien que David ait vaincu – mais vous allez être le monstre là-dedans. “C’est comme ça que je devais penser.” (avec la permission de wrestlingINC.com)