Bellator MMA annonce la London Card pour le 16 mai

Bellator

Bellator MMA a annoncé son retour à Londres le 16 mai 2020.

L’événement mettra en vedette l’étoile montante James Gallagher affrontera le perspective Cal Ellenor dans l’événement principal à 145 livres.

La paire devait se battre deux fois auparavant au Bellator 227 et au Bellator Dublin, mais les blessures de Gallagher et Ellenor ont respectivement forcé l’annulation des combats.

La carte verra également l’ancien joueur de rugby et star de la télé-réalité James Haskell faire ses débuts tant attendus en MMA contre un adversaire encore inconnu. Haskell a annoncé son intention de participer au MMA l’année dernière, mais son premier combat a été retardé lors de son apparition dans la dix-neuvième série de I’m a Celebrity … en novembre terminant le 9.

Après l’annonce de son intention de passer au MMA l’année dernière, Haskell a expliqué à BBC Sport comment il ne prenait pas le changement de carrière à la légère:

“Je consacre ma vie à cela. Je veux m’assurer que je suis dans la meilleure forme possible et quoi qu’il arrive à la fin, je vais y consacrer autant de dévouement que je l’ai fait dans le rugby. Je suis mortel Je ne veux pas que ce soit le cas où j’entre dans la cage et j’ai l’impression que je n’ai jamais pris de coup de poing avant, on dirait que je suis juste là pour le plaisir. . “

Les billets pour Bellator Londres seront mis en vente le 28 février.