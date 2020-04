Beth Phoenix contre Charlotte Flair?, La WWE s’associe à Netspend, et plus

Comme on l’a vu lors de l’émission «Dream Match Mania» de jeudi, Beth Phoenix a perdu un match contre Charlotte Flair. Après leur match simulé, Phoenix a demandé à ses fans qui, selon eux, gagnerait un match entre les deux dans la vie réelle. Charlotte Flair a demandé à Twitter de répondre, tweetant ce qui suit,

Beth, je sais que c’est une publicité pour le réseau spécial, mais je voulais y répondre. Femme, il n’y a qu’une seule façon de le savoir !! 👸🏼

Beth, je sais que c’est une publicité pour le réseau spécial, mais je voulais y répondre. Femme, il n’y a qu’une seule façon de le savoir !! 👸🏼 https://t.co/3FjQsiJzs4

– Mme WrestleMania (@MsCharlotteWWE) 3 avril 2020

La WWE et Netspend ont annoncé un nouveau partenariat pour certaines Mastercards prépayées sur le thème Superstar. Les cartes présentent les styles AJ Superstars de la WWE, Becky Lynch, The New Day, The Undertaker, Randy Savage et plus:

Choisissez votre carte WWE Superstar préférée, puis inscrivez-vous au dépôt direct avec la nouvelle @Netspend Prepaid Mastercard®!

Sous réserve d’activation de la carte et de vérification d’identité. Des conditions et des frais s’appliquent. Carte émise par MetaBank®, membre FDIC. https://t.co/NOt1aKl3A8 #ad pic.twitter.com/MGe23nrAy7

– WWE (@WWE) 30 mars 2020