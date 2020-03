Beth Phoenix taquine après sa retraite à Wrestlemania

Selon des rumeurs, le Temple de la renommée de la WWE Beth Phoenix sortirait de sa retraite pour participer à WrestleMania 36. Elle a déjà été impliquée dans le scénario en cours entre Randy Orton et son mari Edge menant au plus grand événement de l’année. Cela a provoqué une interaction physique avec Orton il y a quelques semaines, lundi soir RAW, qui était l’angle le plus tendu ces derniers temps.

Beth Phoenix se venger de Randy Orton, mise à jour sur le retour de Edge à la WWE

De nombreux fans espéraient qu’elle reviendrait finalement sur le ring en tant que compétitrice active, encore une fois. De plus, de nombreuses spéculations sont disponibles concernant WrestleMania suggérant qu’elle ferait partie du match de titre par équipe de la division féminine. Maintenant, Beth Phoenix elle-même a alimenté les rumeurs en publiant un teaser sur les réseaux sociaux. Elle a posté un tweet suggérant d’être de retour en action.

Le tweet de l’ancienne championne des Divas à plusieurs reprises mentionnait «il était temps de retourner au travail», laissant entendre qu’elle reviendrait à l’action ou continuerait de jouer un rôle central alors que la querelle entre Edge et Randy Orton continue de s’intensifier. Cela pourrait produire un énorme No Holds Barred, selon les rumeurs auxquelles Beth Phoenix peut également participer activement.

Il est temps d’aller travailler.

– Betty Phoenix (@TheBethPhoenix) 10 mars 2020

En plus de cela, il reste encore une place pour Beth Phoenix si elle choisit de participer à un autre match de Wrestlemania, que ce soit la 5e bataille royale féminine annuelle ou un autre tir au championnat par équipe féminin. Mais à ce jour, la WWE ne l’a pas insérée dans la querelle du titre par équipe. Il y a moins de quatre semaines, nous ne savons pas encore comment la WWE va utiliser un nom fort comme elle dans le championnat.

Comme on l’a vu ces derniers temps, Beth Phoenix est toujours considérée comme étant dans la meilleure forme physique de sa vie, capable de livrer un match avec facilité. Si elle a envie d’aller pour un match, la WWE devrait lui donner l’opportunité de briller lors du plus grand événement de l’année. De retour à WrestleMania 35, les Divas of Doom – Natalya et Kairi Sane ont participé à un match Fatal-4-way pour les titres féminins par équipe à affronter The IIconics – Billie Kay et Peyton Royce.