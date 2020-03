Beth Phoenix va se venger de Randy Orton dans l’angle du bord

L’histoire la plus compacte de la WWE d’aujourd’hui se déroule sur Monday Night Raw qui culminera avec un match à Wrestlemania entre Edge et Randy Orton.

L’angle est devenu encore plus percutant, cette semaine alors que la WWE impliquait Beth Phoenix dans le mix. La femme d’Edge était sur le point de donner une mise à jour sur son mari qui a été interrompu par The Apex Predator de la WWE qui parlait des ordures pour la rendre émotionnelle.

Les blessures d’Asuka changeront-elles le match de la WWE Raw Elimination Chamber Match?

Cela a fini par Beth Phoenix frapper une gifle sur Randy Orton dans le visage. En retour, l’inévitable s’est produit où Orton a frappé un RKO sur le WWE Hall of Famer.

La croyance générale est qu’Edge reviendra pour se venger de cette attaque de la Viper sur sa femme. Mais la WWE aurait mis beaucoup plus de rebondissements dans le scénario.

La WWE pour faire la différence Randy Orton un match Gimmick à Wrestlemania 36

Comme l’a rapporté Wrestlingnews.co, Beth Phoenix se vengera de Randy Orton quelque part sur la ligne. La WWE célèbre le mois des femmes en mars, qui sera également adapté à l’ensemble du thème. Ainsi, nous pouvons nous attendre à quelque chose d’imprévisible, sur la route alors que nous nous dirigeons vers Wrestlemania 36. Voici plus de la source,

«On m’a dit que l’attaque de Phoenix n’est pas un signe que nous verrons plus d’hommes attaquer des femmes sur WWE TV.

Si cela se reproduit, il sera sauvegardé pour de grands angles comme celui-ci et on me dit que Beth aura sa revanche sur Randy à un moment donné. “

Rumeur Killer On Edge et Christian entrant dans le WWE Hall of Fame 2020

Quant à l’histoire principale entre Edge et Randy Orton, ils seraient face à la vitrine des immortels, en effet dans un match à enjeux élevés. Apparemment, la superstar classée R mettra son corps et sa carrière en jeu dans son match de retour à la WWE,

“L’idée de l’histoire du match est qu’Edge se battra contre les ordres du médecin et qu’il risque la paralysie s’il monte sur le ring avec Orton.”

Cela ajoute beaucoup de carburant à tout l’angle quand il sera finalement exécuté à Wrestlemania 36. La sympathie envers le champion du monde à 11 reprises serait beaucoup plus grande tandis que Randy Orton finirait par être le méchant le plus méchant de la WWE, à ce stade. Actuellement, Edge peut apparaître sur WWE Raw la semaine prochaine à Washington, DC dans une capacité surprenante de demander le rachat contre Orton.