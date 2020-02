Bianca Belair commente sa performance WWE Royal Rumble, prise de contrôle NXT: Portland

Lors d’un récent entretien avec Newsweek, Bianca Belair a révélé son élimination préférée au Royal Rumble, le match pour le titre de dimanche à NXT Takeover: Portland, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Pour obtenir plus de soutien des fans: «C’était super. Je ne pouvais pas demander que ce soit mieux dans NXT. Je pars sur trois ou quatre ans [with NXT] en avril, et j’ai l’impression d’être ici encore et encore. Je suis la fille qui est arrivée qui ne savait rien et qui était un peu négligée. Maintenant, tout porte ses fruits et je peux présenter mes compétences sur une scène plus grande comme la série Survivor et le Royal Rumble. Je suis le meilleur, je suis le «EST de NXT» et je suis reconnaissant d’avoir enfin la possibilité de montrer à tout le monde que je ne suis pas l’opprimé, je ne suis pas la prochaine star. Je suis la star et je suis l’avenir. »

Sur la façon dont elle n’a apporté aucun changement majeur à son approche: «Je pense que ça a toujours été pareil. Avec mon personnage, Bianca Belair, elle est toujours super confiante. Je pense que c’est de la confiance, d’autres pensent que c’est de l’orgueil, mais j’ai l’impression d’être le meilleur et je n’ai pas de problème à le dire aux gens, donc ça a toujours été pareil. J’essaie toujours de montrer à tout le monde qui je suis. La seule différence maintenant, c’est que les gens commencent enfin à comprendre et à voir exactement ce que je dis. J’approche tous mes matchs et mon entraînement de la même manière, et je suis beaucoup plus intelligent. Les choses s’améliorent maintenant parce qu’il y a plus de voyages, plus de spectacles et d’opportunités, mais ma devise est de rester prêt pour ne pas avoir à me préparer. Je suis toujours prêt pour chaque opportunité, je suis prêt depuis le premier jour et je suis prêt maintenant. “

Sur la façon dont l’exposition sur la liste principale lui a été bénéfique: «Je pense que cela a été très bénéfique pour moi et pour tout le monde ici dans NXT, en particulier avec notre entrée sur le réseau USA. Nous nous sommes sentis comme si nous étions dans NXT pour mettre en place ces superbes matchs et prises de contrôle, et vous avez tout ce talent. Tout ce dont nous avions besoin, c’était de projecteurs pour briller. Donc, quand nous avons rejoint le réseau USA, nous allions faire ce que nous avons toujours fait. Les fans de NXT ont toujours été derrière nous, mais maintenant tout le monde peut le voir. Et [it’s] la même chose pour moi, les gens finissent par me voir. J’ai toujours été comme “tout ce dont j’ai besoin est ce projecteur” et je peux briller. Et c’est tout ce que je voulais faire, et je l’obtiens enfin. J’ai l’impression que tout le monde est en train de comprendre, et Bianca Belair n’est pas un problème, donc c’est juste moi qui m’en occupe. Mais ça a été bon. Ça a été une course amusante, et maintenant on a l’impression que tout porte ses fruits. »

Sur sa performance Royal Rumble: «L’accumulation a été la plus difficile pour moi. Le plus simple pour moi, c’est quand je monte sur le ring et que ma musique frappe. C’est la partie amusante. La partie difficile est celle que les gens ne voient pas. Entrer dans l’arène tôt et sortir quelques heures avant le début du spectacle. Mais j’ai dû profiter au maximum de cette opportunité. Je savais que ça allait être un moment décisif pour moi. Une fois que j’y suis allé, j’allais bien. Je laisse juste mon corps prendre le dessus et le laisse faire ce qu’il fait. Ensuite, je me souviens avoir eu un énorme soupir de soulagement que tout s’est bien passé, et cela ne m’a frappé que le lendemain. Au début, c’était fini, je suis content d’être en bonne santé, je pense que j’ai très bien fait. J’étais devant des milliers de personnes, [laughs] et comment j’ai été mis en évidence. C’était une validation pour moi et tout ce que j’ai mis dans Bianca Belair dans NXT et WWE, et c’est finalement payant. C’est la meilleure sensation au monde. Et cela me donne plus de confiance que je n’en avais déjà.

Sur son élimination préférée: “Mon entrée était la partie la plus amusante [laughs]. Quand ma musique a frappé et entendu la foule, parce que c’était une si longue passerelle, j’ai eu le plus de plaisir là-bas. Je me souviens avoir heurté ma musique et c’était la partie la plus amusante. Sur le ring, être avec Alexa Bliss était amusant. Alexa Bliss est amusante. Elle est formidable de travailler avec, c’est une grande dynamique. Ma taille à sa taille, mes compétences à la sienne, nous avons vraiment créé de la magie en seulement ces deux minutes. Je suis vraiment ravi de travailler avec elle un jour. Et mon élimination d’Alexa Bliss était ma préférée. J’étais aussi ravie de monter sur le ring avec Charlotte et Naomi. Je pense que nous avons mis en cuillère tout le monde et je suis ravi de reprendre le ring avec ces filles. “

On si battre Ripley lui permettra de mettre sa défaite contre Shayna Baszler derrière elle: “Quand je monte sur le ring, je ne sais pas ce qui se passe. Quelque chose prend le dessus et Belair fait son propre truc. C’est la meilleure façon de le décrire. Je n’ai pas l’intention d’être d’une certaine manière. C’est les réactions naturelles de Belair, et, si j’ai l’impression d’être regardé, fini et je ne fais que réagir «pour de vrai? C’est ce que vous essayez de faire? ” Et Belair prend juste la relève sur le ring. C’est sa propre personne et c’est un personnage. Je me contente de tout ce qui se passe, et c’est naturel. “