Bianca Belair discute de son statut WWE NXT

Bianca Belair a commenté son statut avec la marque NXT lors d’une apparition sur le podcast After The Bell de Corey Graves.

Bianca affrontera la championne féminine NXT Rhea Ripley pour le titre dimanche prochain à NXT TakeOver: Portland.

“Je ne vais pas dire que je suis content. Je ne suis pas vraiment ce contenu. Je veux toujours plus, mais je dirai que NXT est ma maison. Je le considère comme ma famille et j’adore mon parcours que j’ai eu dans NXT. J’ai l’impression que, trois ans et demi plus tard, j’ai encore tellement de choses à faire si je reste à NXT pendant un certain temps. Je suis toujours à la recherche du titre et je n’ai pas manqué de choses [to do] donc je pense que je peux avoir une très longue carrière dans NXT si c’est le cas. Cela étant dit, je connais Bianca Belair. Elle brillera partout où elle en sera, que ce soit NXT, RAW ou SmackDown, et je suivrai le rythme. Je crois vraiment que ce qui est pour toi sera pour toi, alors je continue juste de rester dans ma voie. “

«Je reste concentré sur moi-même. Je fais ce que je suis censé faire. Je ne prends pas de jours de congé », a déclaré Belair. «Même si les choses ne vont pas dans mon sens, je ne prends toujours pas de jours. Je crois vraiment que ce qui est pour vous sera pour vous. Peu importe si c’est RAW, NXT ou SmackDown, je vais briller et me démarquer comme je le fais toujours. Partout où cela me mène, je suis prête pour le voyage, et mon mari est sur RAW, donc si j’allais à RAW, je le verrais beaucoup plus. Mais je suis juste excité pour l’avenir. Je pense que j’ai des possibilités infinies, que ce soit sur RAW, NXT ou SmackDown. “

