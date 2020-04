Bianca Belair et Apollo Crews officiellement ajoutés à la liste WWE RAW

Comme on l’a vu lors de l’émission RAW de lundi soir, Bianca Belair a officiellement fait ses débuts dans le cadre de la marque rouge. Elle est sortie et a fait la sauvegarde pour les bénéfices de la rue après qu’Austin Theory, Angel Garza et Zelina Vega les aient attaqués. Pour ceux qui ne le savent pas, Belair et Montez Ford sont un vrai couple. Vous pouvez consulter quelques photos du match ci-dessous:

Il est temps de le préparer. # WWERaw #TagTeamChampions @AngeloDawkins & @MontezFordWWE sont prêts pour un match revanche #WrestleMania! pic.twitter.com/fmBV0LkaQj

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

Regardons-nous les prochains #WWERaw #TagTeamChampions? @AngelGarzaWwe @ austintheory1 @Zelina_VegaWWE ​​pic.twitter.com/vLpzNQPmZ6

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

#RawAfterMania MOOD. # WWERaw @MontezFordWWE @AngeloDawkins pic.twitter.com/feHX1MUg1b

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

Si gentil, nous pouvons la voir DEUX FOIS. @ BiancaBelairWWE est de retour pour égaliser les choses pour les #StreetProfits sur #WWERaw! pic.twitter.com/2lc9CYmp7I

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

. @ Zelina_VegaWWE ​​monte vraiment un emotional émotionnel chaque semaine. #WWERaw pic.twitter.com/5pAIESzi63

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

#WERaw @BiancaBelairWWE pic.twitter.com/vFd2VFM05r

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

Est-ce sur le point de devenir une AFFAIRE FAMILIALE? @MontezFordWWE @AngeloDawkins & @BiancaBelairWWE veulent @AngelGarzaWwe @ austintheory1 & @Zelina_VegaWWE ​​dans une correspondance par équipe de 6 personnes NEXT! #WWERaw pic.twitter.com/RruKTeBvEm

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

La célébration continue alors que @BiancaBelairWWE décroche le WIN pour elle-même et #WWERaw #TagTeamChampions @MontezFordWWE & @AngeloDawkins! pic.twitter.com/c4uo8lR7lr

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

BIANCA GAGNE, ‘TEZ FREAKS OUT. # WWERaw @BiancaBelairWWE @MontezFordWWE @AngeloDawkins pic.twitter.com/f804rfHC1N

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

Ce qui a commencé comme un match pour les #WWERaw #TagTeamTitles est devenu @MontezFordWWE, @AngeloDawkins & @BiancaBelairWWE contre @AngelGarzaWwe, @ austintheory1 & @Zelina_VegaWWE!

Le #ESTofNXT est arrivé lundi soir! pic.twitter.com/Yr3ZaR3Jz7

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Comme indiqué plus tôt ici sur eWn, Apollo Crews a été «repêché» pour lundi soir RAW. Crews fait partie de la marque SmackDown depuis le Superstar Shakeup d’avril dernier. Il a travaillé un match de près de 40 minutes avec Aleister Black sur RAW, que Black a fini par gagner. Vous pouvez consulter quelques faits saillants du match ci-dessous:

Bienvenue à #WWERaw, @WWEApollo! pic.twitter.com/klmoU1BXvp

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

VOUS AVEZ ÉTÉ PRIS, @ WWEAleister. # WWERaw @WWEApollo pic.twitter.com/wESZrK0O5c

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

Le talentueux @WWEApollo a déménagé lundi soir sur #WWERaw et cherche une victoire clé sur @WWEAleister! pic.twitter.com/H6fZ4ZwUPY

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

. @ WWEApollo a un compteur pour TOUT, et il a @WWEAleister comme: #WWERaw pic.twitter.com/2SU8ZTiaIi

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

. @ WWEAleister livre les GRÈVES dans cette rencontre fantastique contre @WWEApollo sur #WWERaw! pic.twitter.com/N6NrudQ5C1

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

. @ WWEAleister sait qu’il vient d’être sérieusement testé… mais il sort avec le WIN sur #WWERaw! #BlxckMass pic.twitter.com/jXqDQZVCP9

– WWE (@WWE) 7 avril 2020