Bianca Belair & Ricochet seront sur la bosse, Charlotte Flair en Inde

Bianca Belair, Ricochet et Josiah Williams ont été ajoutés à l’épisode de demain de la WWE The Bump. Le compte Twitter de l’émission numérique de la WWE a annoncé qu’ils seraient sur l’émission, avec les bénéfices de rue confirmés précédemment. L’émission devrait être diffusée à 10 h HE.

| Demain sur #WWETheBump |

💨 @MontezFordWWE & @AngeloDawkins EN STUDIO!

PLUS @BiancaBelairWWE, @KingRicochet, @JDeanWilliams et PLUS! pic.twitter.com/rc0CP1gaGl

– The Bump de la WWE (@WWETheBump) 4 février 2020

WWE Now India a publié les moments forts de la vidéo de la gagnante du Royal Rumble, Charlotte Flair, lors de sa tournée promotionnelle à Mumbai et à Bangalore en décembre de l’année dernière:

