Big Show à apparaître comme le plus récent invité de la WWE après la cloche

WWE After the Bell accueille son plus grand invité à ce jour, au sens littéral du terme.

Le Big Show de sept pieds et plus de 300 livres super-hoss fera sa première apparition sur le podcast de Corey Graves dans une interview qui vous fera vraiment interroger la Superstar que vous pensiez connaître au cours des 20 dernières années. Le plus grand athlète du monde touche à tout, de sa perte de poids – la première – à la surprenante Superstar qui a sauvé sa carrière, et il révèle même quelle star de la pop il incarne.

