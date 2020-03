Big Show partage la date de première de son émission Netflix

“The Big Show Show” avec WWE Superstar Big Show commencera à être diffusé sur Netflix le lundi 6 avril, au lendemain de WrestleMania 36.

Show a partagé les nouvelles lors d’une interview avec Corey Graves sur le podcast “After The Bell” de la WWE.

L’émission mettra l’accent sur la fille adolescente de Big Show, une superstar de la WWE de renommée mondiale, qui vient vivre avec lui, sa femme et deux autres filles. Le grand homme devient rapidement en infériorité numérique et déjoué, et n’est plus le centre d’attention.

La comédie familiale multi-caméras en direct a été filmée devant un public au Paramount Studios à Los Angeles. La série durera 10 épisodes de trente minutes.