Big Show révèle comment Becky Lynch l’inspire

La star de la WWE The Big Show a récemment été interviewée par Corey Graves sur «After the Bell» pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Pourquoi Becky Lynch l’inspire:

Je parle toujours de Becky Lynch, mais Becky Lynch m’a beaucoup inspiré [more] au cours des 10 dernières années que tout autre athlète avec qui j’ai travaillé. Becky, je l’ai vue la première fois qu’elle est venue ici et nous faisions des tournées en Europe sur la route. Et j’ai vu Becky – la division féminine ce que c’était, je pense qu’ils l’appelaient encore la division Divas à l’époque peut-être?

Mais la seule chose à propos de chaque match que Becky a eu, je me suis dit: “Oh, elle bouscule tellement fort parce que nous sommes en Irlande.” Elle essayait de battre son adversaire, et chaque couverture était traduite par le désespoir de “J’essaie de battre cette personne, c’est un concours. Ceci est une histoire. Je donne tout ce que j’ai. »Ce n’était pas une fête, c’était une histoire dans laquelle vous vous impliquez émotionnellement, vous y prêtez attention.

La division féminine devient plus convaincante que la division masculine:

Je me souviens avoir pensé à ce moment-là: «Si les gars ne changent pas leur façon de travailler, ces filles vont les écraser.» Et c’est évident maintenant! Il est évident que la division féminine a complètement changé et [is] respecté. Si vous voulez voir des histoires de lutte de qualité et de la psychologie de la lutte, vous allez plutôt à la division féminine si vous êtes une puriste de la lutte.

Parce que tu vas avoir de meilleures histoires, tu sais? Et n’offense pas les autres gars, tu sais? J’ai beaucoup de respect pour les gars avec qui je travaille, beaucoup de ceux qui sont là maintenant. Mais je pense que les gars doivent, je ne sais pas, se débarrasser. Essuyez une partie des scories. Faites quelque chose pour vous rappeler pourquoi ils sont là et ce qu’ils font.

Ce qui doit arriver pour changer cela chez les hommes:

Ce que je pense change c’est l’éthique du travail, c’est l’éthique du travail. Et travailler intelligemment, investir dans votre personnage et investir dans les intrigues. Et créer quelque chose, si rien n’est créé pour vous, vous pouvez toujours créer une bonne histoire avec un adversaire. Vous êtes en bonne santé et je vais là-bas, je peux raconter une histoire captivante et vous accompagner dans un match.

Raconter une histoire. Je l’ai fait avec Jinder Mahal pour obtenir Jinder son – que les gens aiment Jinder Mahal en tant que champion ou non. Jinder Mahal a complètement tourné à 180 degrés son travail de 3 Man Band à quand il est devenu le champion. Son agressivité, la façon dont il a eu de la chaleur. Vous savez, j’ai eu un match avec Jinder Mahal quelques mois auparavant, et je me souviens avoir dit: «Wow, Jinder a vraiment changé sa façon de travailler. Il est vraiment passé à la vitesse supérieure. »Et vous pouvez le ressentir dans son travail, son agressivité et son attitude.

Je pense que l’ampoule était vraiment allumée pour eux là-bas, et puis il a pu manifester cela en une très bonne course, vous voyez ce que je veux dire? De nulle part où personne ne s’y attendait. Vous savez, nous avons l’habitude de voir les mêmes joueurs dans les mêmes positions. Ils font volte-face ici et là. Lorsque vous rencontrez quelqu’un comme Jinder Mahal qui arrive à l’improviste, c’est une bonne chose car cela montre que c’est possible pour le reste de la liste. Et cela aurait dû être une ampoule éblouissante pour le reste des gars dans les vestiaires.

Lire aussi: Big Show parle aux fans de le rejeter lors du redémarrage ECW de la WWE

H / T 411Mania pour les transcriptions