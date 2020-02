Billy Graham claque Vince McMahon, parle d’Arabie saoudite, d’interdiction de Vickie Guerrero et plus

Récemment, Vickie Guerrero a déclaré sur son podcast que la WWE avait cessé de lui parler et avait cessé d’approuver le talent de la WWE d’apparaître sur son podcast. Cette nouvelle ne s’est pas bien déroulée avec un Temple de la renommée de la WWE.

«Superstar» Billy Graham a souvent été franc sur ses problèmes avec McMahon et la WWE. Graham avait encore une fois McMahon et la WWE en vue. Découvrez son post via Facebook ci-dessous:

Vince bloque le podcast de Vickie Guerrero

«Ce salaud de salaud Vince McMahon a empêché Vickie Guerrero d’utiliser l’une de ses soi-disant« superstars »sur son podcast parce qu’elle a participé à une tournée AEW Chris Jericho Cruise Ship Tour. Cet homme doit être l’être humain le plus maléfique qui marche sur la surface de la terre. Refuser à une femme le droit de gagner sa vie lorsque son mari a donné sa vie pour ce tas de fumier indigne. Il ne lui laissera aucun de ses talents pour simplement s’asseoir et parler sur un podcast, tandis que ce jeudi 27 février, il présentera un spectacle en Arabie saoudite avec son partenaire le prince héritier saoudien, Mohamed bin Salam, qui payer 50 millions de dollars pour cette émission d’une nuit et oh oui, a personnellement ordonné le meurtre et le démembrement du journaliste américain Jamal Khashoggi. Le toujours gourmand Vince prendra 50 millions de dollars trempés dans le sang de Khashoggi, mais ne laissera pas Vickie Guerrero faire des nickles et des dimes en faisant un podcast. Quel salaud égoïste à deux faces qui brûlera en enfer. Cliquez sur le lien ci-dessous pour lire les propres mots de Vickie et veuillez transmettre ce message à tout podcast, site d’actualités de lutte, émission de radio ou à toute autre personne qui doit être au courant de la façon dont la WWE traite les femmes comme Vickie Guerrero dans la population active . “