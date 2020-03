Billy Gunn commente travailler avec Stone Cold Steve Austin, Owen Hart et The Rock

Billy Gunn était invité sur AEW Unrestricted avec Tony Schiavonie et Aubrey Edwards. Dans l’émission, Billy a parlé de travailler “Stone Cold” Steve Austin, Owen Hart et The Rock pendant l’attitude Era.

«Dwayne a toujours été facile à travailler. Il a une personnalité plus grande que nature et Owen, à part entière, est un Hart. Avez-vous besoin d’en dire plus? À l’époque, ces gars avaient d’énormes personnalités et étaient tellement finis. Je pense que nous devons en arriver là où les gens sont tellement dépassés qu’ils ne comprennent pas l’énergie qui vient avec cela », a déclaré Gunn. “Mec, ça change la vie. C’est incroyable d’être là avec quelqu’un [like that]. Ça ne vieillit jamais. J’y suis allé 1000 fois avec Austin, Steve, The Rock et certains de ces gars, mais quand vous êtes là-bas et que ça frappe, que vous parlez de la musique, c’est un autre niveau de folie. Votre peau se détachera de vous parce que c’est une telle énergie. Les gens perdent la raison. Si ce verre se brisait ou «si vous sentez», les gens deviendraient fous, et quand vous y êtes, vous êtes simplement en train de tomber au milieu de l’attente. Vous savez juste que c’est allumé. “