Bobby Lashley commente l’avenir de Angle WWE avec Lana

Bobby Lashley n’a pas été vu sur la programmation de la WWE au cours des dernières semaines, car il semble que la société l’ait envoyé en tournée à l’étranger avec un grand objectif. Bien que la société n’ait pas fait d’annonce à ce sujet, nous avons appris les nouvelles via le compte de médias sociaux de la WWE.

L’ancien champion intercontinental a été vu sur un récent épisode de The Bump de la WWE sur YouTube pour annoncer qu’il était en Afrique du Sud pour promouvoir l’expansion mondiale de la WWE.

Cela est dû à une association avec le plan antérieur de la WWE par lequel la société organisera ses premiers essais de talents à Johannesburg d’ici la fin avril.

Bobby Lashley a déclaré que cela allait avoir un impact non seulement pour l’entreprise, mais pour les lutteurs qui aspiraient à faire les choses en grand. Le mieux qu’ils peuvent obtenir dans les installations fournies par la WWE. Ainsi, ça va être une opportunité à vie de grandir en tant qu’interprètes,

«J’aime ce que fait la WWE. Je viens de parler à des gars ici à la station de radio locale, et ils sont ravis de ce tout premier essai qui aura lieu ici. C’est cool de voir à quel point la WWE a été mondiale. Quand je suis descendu de l’avion ici, j’ai été accueilli par des fans et c’était génial. Je pense que ce sera un bon moment et quelque chose de grand pour tout le monde ici en Afrique du Sud », a déclaré Bobby Lashley.

Pour aller de l’avant, le Dominator a dû commenter le scénario intermittent qui s’est déroulé entre lui et Rusev.

Cela n’a jamais culminé de manière appropriée, bien que celui-ci soit l’angle le plus discuté à l’automne 2019. Bobby Lashley espère qu’à un moment donné, ils pourront terminer les choses correctement,

«Eh bien, je veux dire, la plupart des cartes sont assemblées. Mais il y a encore beaucoup de choses que je veux encore faire », a déclaré Lashley. «Je me suis mis dans un rôle avec Lana depuis un certain temps maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Rusev et moi. Je ne sais pas si c’est fait si c’est fini si ce n’est pas fini. Mec, il y a beaucoup de choses que je veux faire. Il y a tellement de gens avec qui je veux être dans le ring qu’au cours des prochaines semaines, vous commencerez à voir un peu le vieux Bobby. Vous pourriez voir quelque chose de grand à WrestleMania, comme un gros match. “

Donc, jusqu’à ce que la rivalité se termine, Bobby Lashley se concentre sur essayer de faire quelque chose de plus grand et de mieux pour que le WrestleMania 36 l’ait sur la carte.

C’est pourquoi il a mentionné la vieille phrase de Bobby pour ainsi dire combien il aime se battre comme un lutteur. Après tout, il sert dans une armée et avait également une formation en MMA. C’est peut-être la raison pour laquelle Bobby est désormais impliqué dans un match à ‘Mania contre Aleister Black dans un match qui promet d’être physique.