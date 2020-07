Bobby Lashley & MVP de WWE Raw s’engage dans une bagarre de bar

JCC

Bobby Lashley et MVP dominent l’alignement RAW de Monday Night qui sont également impatients d’ajouter plus de membres à leur faction nommée The Hurt Business.

Apparemment, ils sont prêts à effrayer les gens en le faisant. En conséquence, les deux d’entre eux ont été vus dans une altercation physique dans un lieu public qui était vraisemblable, mais ce n’était pas le cas.

The Dominator et son manager ont été vus dans une vidéo virale sur Internet alors qu’ils «dépriment» quelqu’un dans un restaurant. MVP a été le seul à publier la vidéo sur son compte Instagram alors que son client entrait dans une altercation physique rapide à Miller’s Ale House. Un homme masqué est tombé sur Bobby Lashley & MVP et leur a demandé s’ils avaient un problème.

Bobby Lashley a rapidement attrapé l’homme par la mâchoire et l’a suspendu dans un coin. MVP a demandé à l’homme s’il avait un problème avec lequel la personne anonyme a répondu non.

Les deux superstars de la WWE ont ensuite quitté les lieux lorsque la personne masquée a été vue en train de se remettre et ensuite, il a poursuivi son chemin. La vidéo a attiré l’attention des fans car ils pensaient que cela aurait été un segment pour la WWE.

Cependant, il a été noté plus tard que le segment n’avait rien à voir avec la programmation TV WWE et avait été purement fait pour évaluer l’intérêt des fans pour la faction de Bobby Lashley et MVP.

Un utilisateur de Reddit nommé Era Of Rain52 a révélé que son ami travaille à la Ale House où Bobby Lashley et MVP ont filmé le segment. Il était entièrement scénarisé, mais ce n’était pas un tournage pour WWE TV et ils l’ont fait par eux-mêmes.

Il a également été mentionné que Bobby Lashley et MVP sont des clients réguliers et qu’un autre client a eu l’idée d’altercation. Les deux stars de la WWE étaient heureuses d’obliger l’idée car le directeur de l’endroit était également d’accord avec le tangage. En savoir plus sur l’utilisateur Reddit,

«Alors mon ami travaille dans cette maison de bière. En fait, ce n’est pas quelque chose pour la WWE, Lashley et MVP sont des habitués à cet endroit et l’un des invités a demandé si quelque chose comme ça pouvait arriver un peu comme une fantaisie de fan. Le manager a géré cela avec MVP et Lashley et c’était le résultat. »

Comme indiqué précédemment, la vidéo en ligne a attiré beaucoup d’attention. Ce n’était pas une mauvaise idée de Bobby Lashley et MVP de faire quelque chose qui pourrait prouver leur domination. Bien que la WWE n’ait rien à voir avec le segment, on pense que l’entreprise Hurt peut afficher le segment sur Raw pour effrayer les membres de la liste WWE.