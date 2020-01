Booker T annonce son retour sur le ring

Le Booker T du Temple de la renommée de la WWE devrait revenir à Reality of Wrestling le 8 février sous le nom de G.I. Bro personnage, capitaine de son équipe contre Ryan Davidson & The Renegades.

Ce sera le premier match de Booker T depuis janvier 2019.

Je suis ravi d’annoncer que je reviendrai sur le ring à @TheOfficialROW dans 2 semaines! Maintenant, pouvez-vous creuser ce SUCKA!?

– Booker T.Huffman (@ BookerT5x) 28 janvier 2020

‼ ️ ACTUALITÉS AK ️

Booker T revient sur le ring en tant que #TeamCaptain for Reality of Wrestling  vs Ryan Davidson & The Renegades !!

“Les lignes de bataille ont été tracées et il est temps de partir en guerre” – G.I. Bro

Achetez des billets: https://t.co/tqJ8lAff7k pic.twitter.com/8aPaVyJXwl

– Réalité de la lutte (@TheOfficialROW) 28 janvier 2020

