Booker T dit que Harlem Heat pense à un match avec le renouveau

Lors de son apparition au Rock & n Wrestling Rager en mer de Chris Jericho la semaine dernière, Booker T a été interrogé sur Stevie Ray. Tout en répondant à la question, il a taquiné un possible match entre Harlem Heat, l’équipe de tag du WWE Hall Of Fame et The Revival; quelque chose qui a été fait allusion à WWE TV au TLC Kickoff Show.

Booker T a déclaré: «Big Stevie Ray, mec, il fait vraiment du bien, mec. Nous pensons à cette chose Revival. Nous pensons à aller là-bas et à les toucher. Les briser juste un petit morceau de quelque chose de propre, leur montrer ce qu’est la lutte à l’ancienne. Comme mon frère l’a dit, nous ne sommes pas difficiles à trouver, mec. On va faire les garçons comme c’est censé être fait, les faire s’incliner, les faire payer, FAIRE «EM SAY DADDY, je n’en veux pas, j’en ai assez. Je pense à ça, mec. S’ils en veulent, vous savez, nous ne sommes pas si difficiles à trouver. »