Booker T partage la grande histoire du Brock Lesnar Bar

Booker T, deux fois membre du Temple de la renommée de la WWE, a récemment présenté son podcast: «Temple de la renommée», Pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Brock Lesnar gardant un bar ouvert pour les gars une heure après la fermeture:

Nous étions dans un bar ce soir-là et il arrivait à 2 heures du matin pour raconter des histoires et parler et la dame du bar était prête à partir. Elle le fermait et a dit le dernier appel. Nous lui avons demandé si elle resterait ouverte pendant encore une heure et elle a répondu: «Non, nous la fermons pour le moment. Ok les gars, si vous voulez prendre un autre verre, vous feriez mieux de le prendre tout de suite. »

Nous nous apprêtions à conclure et Brock Lesnar est descendu et nous avons dit à Brock qu’elle nous enveloppait. Nous devons sortir d’ici et Brock a dit “Attends, laisse-moi lui parler.” Brock va lui parler et littéralement 2 minutes plus tard, le bar est ouvert pendant encore une heure, pas de problème.

Je ne sais pas ce que c’était, mais ce grand viking est passé, mec. Il lui a dit quelque chose et le bar était ouvert. Nous y sommes restés et nous avons bu jusqu’à ce que nous le fermions et tout allait bien. Je ne sais pas ce qu’il lui a dit, mais il y avait certainement des boissons dans la maison.

