Booker T reporte la réalité de la lutte sans limites iPPV jusqu’en avril

Booker T reporte sa promotion iPPV de Reality of Wrestling qui devait avoir lieu ce week-end en raison de problèmes de coronavirus. Le WWE Hall of Famer a publié une déclaration sur Twitter, annonçant que le spectacle No Limits aura lieu le 11 avril au lieu du week-end prochain.

Le communiqué note que l’événement «Stars of Tomorrow» de la société devrait toujours se dérouler comme prévu le 28 mars. Les billets achetés pour ce week-end seront honorés lors du spectacle du 11 avril.

#NoLimits a été reporté. Voir la déclaration complète ci-dessous. pic.twitter.com/2KlgCPBML2

– Booker T.Huffman (@ BookerT5x) 11 mars 2020