Booker T retentit sur l’incident de Brock Lesnar et Matt Riddle

Le Booker T du Temple de la renommée de la WWE a parlé de Matt Riddle ayant une altercation dans les coulisses avec le champion de la WWE Brock Lesnar au Royal Rumble. Voici quelques points importants:

La situation:

«Quand vous voyez ce genre de choses, vous pouvez dire:« Mec. Ce gamin a vraiment eu un problème. »Mais ils ont fait un package sur Matt Riddle. Keith Lee était également dans le paquet, et ce sont ces jeunes gars qui sont arrivés dans l’arène, regardant la vue de «Man. Ça y est. C’est le Rumble. On va y être! “Et on lui a posé une question à propos de Brock Lesnar, évidemment, puis il a répondu à la question. Il a dit: «Ouais, mec. C’est moi qui vais faire ça. Je vais… – Alors, c’était avant qu’il ne mette réellement la main sur lui. Donc, ils ont fait croire qu’il réfutait ce que Brock Lesnar avait dit. Alors, je dis, mec. Regardez ce que vous dites, vous savez ce que je veux dire, d’abord et avant tout, Matt parce que les gars là-bas peuvent vraiment vous faire ressembler à quelque chose que vous n’êtes vraiment pas. Donc, c’est de cela que je parle toujours avec les réseaux sociaux et non, dire des trucs et non. Et on aurait dit qu’il travaillait, et ils ont donné l’impression que c’était un tournage. Donc, je vais prendre la main droite sur celui-ci. “

La leçon que Jedusor devrait apprendre:

«C’est une leçon à apprendre. C’est définitivement une leçon à apprendre car je suis sûr qu’il l’a probablement vue et s’est dit: «Oh mec. Je ne l’ai pas dit. “Et puis il va le regarder et dire:” Je l’ai dit “, vous voyez ce que je veux dire? Exactement exactement. Ne travaillez pas sous un angle à moins que vous ne connaissiez le gars. C’est mauvais pour les affaires. C’est mauvais pour les affaires. C’est exactement ce que je ressens à ce sujet. “

