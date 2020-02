Booker T révèle pourquoi il pense que Drew McIntyre contre Brock Lesnar devrait se battre pour le Main Event WrestleMania

Lors d’un récent entretien avec Sports Illustrated, Booker T du Temple de la renommée de la WWE a commenté sa promotion Reality of Wrestling, pourquoi Brock Lesnar vs Drew McIntyre devrait organiser l’événement principal WrestleMania 36, ​​et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur sa promotion Reality of Wrestling: «La réalité de la lutte est mon bébé, c’est ma passion. J’ai l’un des plus jeunes alignements dans le domaine de la lutte – ils commencent à 15, 16 ans dans notre camp fantastique, puis rejoignent notre école Reality of Wrestling. Le plus jeune des Renegades a 17 ans. Il s’agit de montrer aux gars la bonne façon de faire les choses, et j’espère que je pourrai transmettre encore plus de connaissances à mes élèves du ring samedi soir. Ryan Davidson est l’un de mes professeurs et il enseigne à tous ces gars ce que je lui ai appris. Je veux qu’il soit le meilleur, donc j’ai été très dur avec lui. Je me souviens une fois qu’il m’a demandé: «Livre, pourquoi me détestes-tu autant?» Et j’ai dit: «Mec, je t’aime. Je veux que vous soyez le meilleur. »Maintenant, il dirige les Renegades, et c’est tellement génial de le voir commencer à atteindre son potentiel. C’est exactement ce dont Chris Jericho et moi avons toujours parlé – c’est Roméo et Juliette de Shakespeare ou Fantôme de l’opéra de près et personnel. »

Pourquoi Lesnar vs McIntyre devrait participer à l’événement principal WrestleMania 36: «McIntyre-Lesnar est une histoire intégrée. Drew a payé sa cotisation. C’est un gars qui a été licencié, a dû sortir et se retrouver, puis remonter. Drew est un gars qui était autrefois appelé “The Chosen One”, puis tout cela a échoué. Pour le revoir, il est tout à fait approprié de clore WrestleMania avec ce match. »

Sur McIntyre se hisse enfin au sommet de l’entreprise: «J’étais ce type il était une fois, donc je sais exactement ce que Drew ressent en ce moment. Ce sera l’une de ces histoires où le gars qui a travaillé son cul est récompensé, et ce sera génial. “

Sur ne pas vouloir revenir sur le ring pour la WWE: «Je ne souhaite plus jamais me battre contre un programme de la WWE. Ces jours sont loin de moi. Mon corps se sent bien, mais je n’ai rien à prouver dans le ring de catch, contrairement à Edge, qui vient de rentrer. Edge n’est pas parti à sa guise. Il est parti à cause d’une blessure au cou, ce qui n’était pas la façon dont il voulait sortir. Nous voulons sortir comme nous voulons sortir. J’ai pratiquement fait tout ce que je pouvais pour la WWE et toutes les autres organisations dont je pouvais faire partie. Je m’amuse toujours beaucoup dans cette vague actuelle, travaillant pour Fox, travaillant pour ESPN, travaillant pour la WWE et ayant ma propre entreprise de lutte. La vie est belle et je ne l’aurais pas autrement. “