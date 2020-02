Booker T révèle quelle star supérieure est arrivée avec le nom de «Spinaroonie»

Le Booker T du WWE Hall Of Famer a récemment participé à une session de questions / réponses sur la croisière Rock N ’Rager de Chris Jericho et a répondu à plusieurs questions de lutte professionnelle.

Voici les questions:

Personne ne contrôlant où il peut se présenter:

Beaucoup de gens se demandent comment Book a été réservé sur ce navire? Comment a-t-il rendu cela possible? Tu sais pourquoi? Parce que je suis 6’3 ″, 248 livres de corde et écraser des destructions de fouilles, et je suis un adulte **, et je fais ce que je veux faire.

L’origine de la spinaroonie:

J’étais un breakdancer à l’époque, et j’ai adoré, vous savez, le verrouiller et tout le reste. Je m’entraînais un jour à l’école de catch, et je l’ai fait, et ça m’a un peu coincé jusqu’à ce que j’aie quelque chose de différent à faire dans le ring de catch. Ayant cela comme signature, ce n’était pas quelque chose que j’avais prévu. Je me souviens d’un jour où je le faisais, Mark Madden a commencé à dire «spinaroonie, spinaroonie, spinaroonie» et c’est devenu la spinaroonie.

J’étais comme ça sonne plutôt cool (pour le nom). Quand je parlais à Mark il y a un an, je me disais «Mark, mec, tu es venu avec le spinaroonie et ainsi de suite», et il dit «En fait, je n’ai pas trouvé le nom.» J’étais comme «Eh bien “Il dit” Chris Jericho. “Il a dit qu’il avait une conversation avec Jericho un jour à propos de moi et a dit comment Jericho l’appelait la chose spinaroonie et il (Madden) l’a volé à Chris. Mais oui, c’est Jéricho qui a trouvé le nom.

Comment il est venu avec le nom “Booker T”:

Le nom de mon père était Booker T, je suis Booker T Jr. Je suis juste béni d’avoir un nom comme ça. Cela a coûté très cher parce que quand j’étais enfant pendant les 10 premières années, peut-être 12 ans, mon nom pour les enfants était Booger. Quand j’avais 18 ans, je voulais changer mon nom. Quand je suis devenu lutteur professionnel, Booker T sonnait juste comme un nom puissant – il avait tellement de force.

Je dois donner beaucoup de crédit à «Hot Stuff» Eddie Gilbert. Quand mon frère et moi sommes devenus une première équipe, il a dit que ton nom allait être Booker T, ce dont je suis tellement reconnaissant maintenant, et ton (frère) va être Stevie Ray. C’est ainsi que Booker T et Stevie Ray ont vu le jour.

Répondant à un fan le remerciant pour sa contribution à la communauté afro-américaine:

La lutte n’a jamais été notre issue. Nous n’avons jamais vu beaucoup (d’Afro-Américains) le faire. Quand je me suis lancé dans la lutte, je voulais vraiment donner l’exemple, non seulement pour les jeunes enfants noirs, mais pour tout le monde, en ce qui concerne ce qu’il faut pour atteindre ce niveau suivant. Tout ce que j’ai fait a été fait par conception – avec un nom sympa comme Booker T, même pour notre musique.

Mon frère et moi, nous ne voulions pas sortir juste du rap. Nous voulions répondre à tout le monde, vous savez, donc nous ne nous sommes pas mis dans une boîte ici. Lorsque les fans ont vu Harlem Heat, ils n’ont pas seulement vu deux blacks sortir, ils ont vu Harlem Heat. Si je ne vous laisse pas un moment où vous vous éloignez d’ici en ressentant une certaine manière, alors, je n’ai pas fait mon travail.

Lire aussi: Booker T retentit sur l’incident de Brock Lesnar et Matt Riddle

H / T Wrestling Inc. pour les transcriptions