Bowling pour la soupe dans l’espoir de jouer à WrestleMania 36!

Bowling For Soup a fait son chemin dans la tête et le cœur du monde du pop punk avec leur première sortie en trois ans récemment avec l’aide de l’une des superstars préférées de l’univers WWE – et Jaret Reddick m’a dit qu’il y avait beaucoup plus d’où cela vient!

J’ai demandé au chanteur emblématique qu’Alexa Bliss fasse partie d’un nouvel album à venir:

“Ça l’est, oui. Nous avons un nouvel album de grands succès à venir, donc nous avons déjà sorti un plus grand succès pour nos 10 premières années et maintenant nous faisons le deuxième volume, qui est les six prochaines années et Alexa Bliss “- People People Actually Liked Vol.2 – et bien sûr une autre nouvelle chanson aussi, alors cherchez-la dans Download Festival.”

Maintenant, Bowling For Soup a fait plus d’une “tournée finale” et continue de se produire, se produisant au Royaume-Uni ensuite au Download Festival susmentionné en juin – mais si jamais le groupe arrête, un hommage à BFS pourrait être le prochaine meilleure chose. Mais qui en seraient les candidats idéaux?

Oh, mec, eh bien, j’ai toujours pensé que Steve Zahn serait bon de me jouer parce que nous avons des narines similaires – et je sais qu’il peut jouer parce qu’il était dans That Thing You Do et The Wonders – et nous pourrions probablement avoir un lutteur pour jouer Chris, c’est ça? Cela a du sens. Et, vous savez, Gary et Rob, je pense, seraient les plus faciles à lancer car ils ressemblent à des mecs ordinaires.

Pendant ce temps, Reddick confirmerait également que le groupe reste très certainement et qu’il adorerait jouer à WrestleMania – déclarant que Vince McMahon était incroyablement favorable à leur nouveau single, Alexa Bliss, qui obtient de façon effrayante près d’un million de vues sur Youtube. Reddick révélerait également que la chanson n’aurait peut-être jamais eu lieu sans son fils – qui ne croyait pas que Five Feet of Fury aimait vraiment le groupe!

Bowling For Soup sera à l’affiche du Download Festival Avalanche Stage le dimanche 14 juin, avec son nouvel album – Songs People Actually Liked Liked: Vol 2 – qui sortira alors aussi.