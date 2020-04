Braun Strowman, Alexa Bliss nouveaux champions à Wrestlemania 36

Wrestlemania 36 a eu le plus grand impact dans le monde à une époque où aucun autre sport ne devait suivre en raison de la pandémie de coronavirus. La nuit I de l’exposition de spectacles a semblé être un énorme succès qui s’est conclu avec un tout premier match Boneyard dans un cimetière.

WWE Wrestlemania 36 résultats de la nuit I: 4 avril 2020

De plus, deux gros changements de titre ont été parmi les temps forts de la soirée Wrestlemania, l’un d’eux ayant eu lieu juste après l’ouverture du spectacle.

Nikki Cross et Alexa Bliss ont vaincu Asuka et Kairi Sane pour devenir les nouvelles championnes féminines par équipe de la WWE lors de la première nuit de WrestleMania 36. C’était le concours d’ouverture de la nuit qui a été dominé par Asuka au départ. Elle a presque soumis Cross si ce n’était pas Alexa Bliss qui a frappé le Twisted Bliss pour faire la sauvegarde.

Cross a pu contrer en frappant le casse-cou sur Kairi Sane, permettant à Alexa Bliss de toucher le Twister Bliss pour la deuxième fois pour assurer la victoire finale. Ainsi, les deux besties résidant à Smackdown sont devenues la première équipe à remporter les ceintures féminines par équipes à deux reprises.

Les Kabuki Warriors ont remporté les titres à Hell In a Cell en octobre, en battant Cross et Alexa Bliss. Après cette victoire, les nouvelles championnes ont participé à une interview dans les coulisses où Bliss a rappelé comment elle avait dit à tout le monde il y a 6 mois qu’elle avait l’intention de récupérer les titres. Elle était heureuse que son plan ait fonctionné à Wrestlemania alors que Cross ne pouvait pas contrôler ses émotions et a continué à étreindre Bliss.

Un autre championnat majeur a changé de mains à Wrestlemania 36 night I car Braun Strowman est votre nouveau champion universel. Il a vaincu Bill Goldberg du Temple de la renommée de la WWE pour remporter le titre dans un court match. À l’origine, Roman Reigns était censé participer à ce match, ce dernier se retirant du match en raison de l’immunodéficience de son corps.

QUATRE @Goldberg Spears ne peuvent pas empêcher le #MonsterAmongMen @BraunStrowman! #WrestleMania pic.twitter.com/ApS1EYhtEi

– WWE (@WWE) 5 avril 2020

MONSTER parmi les CHAMPIONS. @ BraunStrowman bat @Goldberg pour devenir le NOUVEAU #UniversalChampion! #WrestleMania pic.twitter.com/Lwq3yBJdb5

– WWE (@WWE) 5 avril 2020

En conséquence, Braun Strowman a eu l’occasion soudaine à Wrestlemania 36 de monter sur le ring contre le légendaire Goldberg. Après avoir digéré trois lances de The Myth, il a riposté avec quatre dos à dos Running Powerslams pour assurer la victoire ainsi que le titre.

Il s’agit de la première manche pour Braun Strowman avec le titre universel alors que Goldberg a remporté la ceinture en février en battant “The Fiend” Bray Wyatt au WWE Super ShowDown.