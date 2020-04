Braun Strowman, Eric Bischoff et d’autres réagissent à la victoire du titre mondial de Drew McIntyre à WrestleMania 36

Braun Strowman, Eric Bischoff, Gabe Sapolsky et d’autres ont consulté Twitter pour commenter la victoire de Drew McIntyre au WWE World Heavyweight Championship à WrestleMania 36. Vous pouvez consulter leurs tweets ci-dessous:

. @ DMcIntyreWWE bravo monsieur !!!! Vous flippez gagné ça !!!! À un de ces quatre!!!!! N’oubliez pas que je vous en possède un !!! pic.twitter.com/q7vR1c2cWI

– Braun Strowman (@BraunStrowman) 6 avril 2020

Félicitations, Drew. Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis heureux pour vous. Vraiment mérité et mérité. #WrestleMania https://t.co/tsCVY4tM9L

– Gabe Sapolsky (@BookItGabe) 6 avril 2020

Mon cœur est entier.

Si heureux pour vous @DMcIntyreWWE. Tellement heureux. ❤️ # WrestleMania # Wrestlemania36 https://t.co/6avBUtcFRx

– Bull James (@RealBullJames) 6 avril 2020

Il l’a fait. Il l’a vraiment fait. Personne ne le mérite davantage. Son éthique de travail, sa mentalité, son professionnalisme. Travailleur le plus dur dans la pièce toujours. Chef de vestiaire! Tout. Drew l’a fait. #WrestleMania https://t.co/KidWEXPpBr

– Nikki Cross (@NikkiCrossWWE) 6 avril 2020

Qui d’autre est aussi heureux que moi ?? Félicitations @DMcIntyreWWE @WWE Champion. Bon voyage. Un moment si fier. #WrestleMania https://t.co/3wutH2lSRi

– Dixie Carter (@TNADixie) 6 avril 2020

Félicitations @DMcIntyreWWE‼ ️‼ ️

– John Morrison (@TheRealMorrison) 6 avril 2020

Awwww félicitations @DMcIntyreWWE 🥳🥳🥳 quelle façon de mettre fin à #Wrestlemania

Un grand merci également à TOUTES les superstars et l’équipage @WWE qui ont permis à #WrestleMania de se produire 🙏

– Billie Kay (@BillieKayWWE) 6 avril 2020

@DMcIntyreWWE félicite l’homme!

Bien gagné, grand lutteur meilleur humain. # WrestleMania

– TUCKy (@tuckerwwe) 6 avril 2020

LETS FREAKIN GOOOOOOO !!!! @DMcIntyreWWE vous savez que vous le méritez! Félicitations frère! #WrestleMania #AndNew pic.twitter.com/4aComd6lCD

– No Way Jose (@WWENoWayJose) 6 avril 2020

Félicitations @DMcIntyreWWE 👏🏻👏🏻🤝

– Renee Young (@ReneeYoungWWE) 6 avril 2020

Félicitations à @DMcIntyreWWE. Deux hommes de cul adultes se battant les uns les autres. #WrestleMania pic.twitter.com/CUYgRBscrS

– James Storm (@JamesStormBrand) 6 avril 2020

. @ wwe

Félicitations @DMcIntyreWWE #WrestleMania

– Ember M.I.A. Palmer (@WWEEmberMoon) 6 avril 2020

Félicitations @DMcIntyreWWE 👏😁😁😁 #AndNew

– TAYNARA (@TaynaraContiWWE) 6 avril 2020

La meilleure façon de mettre fin à une #WrestleMania incroyable avec @DMcIntyreWWE comme numéro 1 !!!!!! pic.twitter.com/Cq5hS1Fduf

– Killian / Damo (@KillianDain) 6 avril 2020

Félicitations @DMcIntyreWWE! Cela n’aurait pas pu arriver à un homme plus méritant. # Wrestlemania36

– Eric Bischoff (@EBischoff) 6 avril 2020

Félicitations à mon ami @DMcIntyreWWE pour devenir Champion de la WWE. Il a TOUJOURS travaillé dur et effectivement gagné et mérite d’être LE GARS !!! Cela étant dit, signalez les matchs iMPACT Wrestling «Best of Drew Galloway». ~ PHS 😁 # WrestleMania # Wrestlemania36 #BrockLesnar #DrewMcintyre

– Elijah Burke (@DaBlackPope) 6 avril 2020

Je ne peux rien dire de mieux de la part de mon entraîneur, mentor et cher ami @ martyleglockno1 https://t.co/8NBpmetiSM

– William Regal (@RealKingRegal) 6 avril 2020

Félicitations frère. @DMcIntyreWWE 3MB pour la vie pic.twitter.com/v2NcT4KqGB

– Heath Slater (@HeathSlaterOMRB) 6 avril 2020