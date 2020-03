Braun Strowman et Lance Archer commettent des insultes sur Twitter

WWE / NJPW

Hier, deux des garçons les plus gros et les plus costauds de la lutte professionnelle se sont retrouvés dans une brève bataille sur les médias sociaux, à la suite d’un braquage de fans Braun Strowman en réponse au clip Murderhawk Mansion de Lance Archer de AEW Dynamite de cette semaine.

Voici le point de départ: –

Le nouveau venu d’AEW intervint peu après: –

La planète est peut-être en pleine crise mondiale, Mesdames et Messieurs, mais Shoot SZN est toujours très ouvert.

Archer est actuellement au bord de ce qui ressemble à une querelle avec Cody. Il a figuré en bonne place sur Dynamite cette semaine, avec le manager Jake “ The Snake ‘Roberts en train de couper une promo typiquement sinistre en son nom avant le morceau de Murderhawk Mansion susmentionné, dans lequel Archer a effacé une procession de goobers backwoods.

Braun, quant à lui, est en quelque sorte en baisse pour le moment, après avoir récemment perdu le championnat intercontinental face à Sami Zayn. Les plans originaux de la WWE auraient probablement eu “ Le monstre parmi les hommes ” constamment à la poursuite de “ The Great Liberator ” avant de l’attraper et de regagner la ceinture, potentiellement à WrestleMania 36, ​​bien que tout soit évidemment en l’air pour le moment.

Cela ne peut pas tomber de sitôt, mais bon, Archer contre Strowman serait un enfer de combat.