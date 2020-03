Braun Strowman Hypes Title Defence à la WWE Elimination Chamber

Braun Strowman fera sa prochaine défense du titre contre Shinsuke Nakamura, Sami Zayn & Cesaro dans un match de handicap lors de la pay-per-view de la WWE Elimination Chamber à Philadelphie, Pennsylvanie au Wells Fargo Center sur le réseau WWE.

Strowman a envoyé ce qui suit pour hype le match:

«Ce soir, je défends le #ICTitle contre un Cyborg suisse, le roi du style fort, et un déchet absolu à 100%. @WWECesaro et @ShinsukeN ont beaucoup de récompenses à côté de leur nom… me battant ne sera pas l’un d’entre eux. #GetTheseHands #WWEChamber #SamiIsTrash. ”

– Braun Strowman (@BraunStrowman) 8 mars 2020