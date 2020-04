Braun Strowman + WrestleMania 36: une revanche annoncée pour SmackDown

La WWE a annoncé que le nouveau champion universel Braun Strowman apparaîtra sur l’émission SmackDown de cette semaine.

En outre, Alexa Bliss et Nikki Cross contre The Kabuki Warriors pour les championnats féminins par équipe de la WWE dans un match revanche de WrestleMania 36 auront lieu lors de l’émission:

Le monstre parmi les hommes a remporté une victoire qui a changé sa carrière à WrestleMania et se dirige vers SmackDown pour inaugurer son nouveau règne en tant que champion universel.

Braun Strowman a combattu non pas une, pas deux, pas trois, mais quatre lances vicieuses avant de livrer quatre Running Powerslams consécutifs et de conquérir le Temple de la renommée de la WWE Goldberg au Show of Shows pour le titre.

Le monstre parmi les hommes a absorbé quatre lances du champion universel et a continué de se battre pour remporter le titre. Regardez l’action de la WWE sur WWE Network, FOX, USA Network, Sony India et plus encore.

Que réserve l’avenir à Strowman maintenant qu’il porte la couronne de champion universel? Un nouveau challenger va-t-il intervenir et courir le risque d’obtenir CES mains?

Branchez-vous sur SmackDown à 8/7 C sur FOX pour voir le champion réinitialiser le paysage de SmackDown.

Alexa Bliss et Nikki Cross ont confirmé leur revendication en tant que championnes féminines par équipe méritantes avec une victoire âprement disputée contre les guerriers Kabuki à WrestleMania 36. Maintenant, les deux fois champions devront faire demi-tour et le prouver à nouveau.

Nikki Cross apporte passion et cœur, alors qu’elle se bat pour ramener les titres des équipes féminines avec elle et Alexa Bliss. Regardez l’action de la WWE sur WWE Network, FOX, USA Network, Sony India et plus encore.

Bliss & Cross affrontera Asuka et Kairi Sane dans un match revanche de la bataille passionnante à The Showcase of the Immortals.

Branchez-vous sur SmackDown vendredi soir à 8/7 C pour assister à l’épreuve de force du championnat.