Bray Wyatt a-t-il simplement convenu que la WWE “ détruisait leurs personnages ”?

Bray Wyatt a répondu à un tweet cinglant du tatoueur Kyle A. Scarborough (qui a travaillé à l’encre sur plusieurs stars de la WWE au fil des ans) demandant si la société “essayait de détruire complètement leurs personnages?”.

L’ancien champion universel, qui a laissé tomber la ceinture à la légende de retour Bill Goldberg à Super ShowDown, a répondu par un rapide “Oui”.

Scarborough commentait l’une des mises à jour typiquement cryptiques de Wyatt et a laissé tomber une référence à la perte nette de The Miz et John Morrison contre The Usos sur SmackDown cette semaine.

Bray avait initialement publié avec le message: “La vie est un cercle. Peu importe la bête que vous faites de vous-même ou la luminosité d’un côté, le côté obscur revient inévitablement. Mais la beauté du cercle est que nous allons de l’avant”. Cela, semble-t-il, était la manière de Bray de repousser la récente réservation de la WWE.

Il n’est pas difficile d’imaginer que Wyatt est bouleversé par les événements récents. Il a travaillé dur pour se réinventer, a autoproduit l’un des meilleurs gadgets de l’histoire moderne de la WWE et a été mis de côté juste à temps pour le plus grand spectacle de l’année.