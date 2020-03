Bray Wyatt de la WWE réagit aux débuts d’AEW de Brodie Lee

AEW

Bray Wyatt a semblé publier une réponse aux débuts de Brodie Lee sur AEW sur sa page Twitter.

L’ancien champion universel de la WWE a écrit: “C’est juste moi et Rowan maintenant” et a accompagné ses mots d’un .GIF d’un petit garçon pleurant lors d’une interview télévisée. Les fans ont immédiatement mordu et ont commencé à demander à Wyatt ce qu’il pensait du rôle de Brodie en tant qu ‘«Exalté» dans la faction Dark Order d’AEW.

Il n’a pas répondu à cela. Au lieu de cela, Bray a suivi son message d’origine en tweetant, “Braun n’est jamais parti”. Quelqu’un s’amuse beaucoup avec les esprits des fans de catch du monde entier, et ce «quelqu’un» est M. Wyatt.

Brodie Lee, en tant que Luke Harper, était membre de la faction Wyatt Family de Bray à ses débuts dans NXT, et il a rejoint Wyatt et Rowan sur la liste principale après cela. Finalement, le trio a été rejoint par Braun Strowman en 2015 avant de se séparer.

Harper reviendrait dans le mix Wyatt la même année après son départ précédent.

Maintenant, après des années de médiocrité et de frustration, il a été libéré par AEW. On ne peut qu’imaginer à quel point le personnage spécial de Bray ‘Fiend’ aurait pu être dans la promotion.