Bray Wyatt défie John Cena au match «Firefly Fun House» à WrestleMania 36

WWE.com

La bataille de WrestleMania 36 de Bray Wyatt et John Cena se déroulera comme un ‘Firefly Fun House Match’ le week-end prochain.

Wyatt a annoncé la stipulation d’un épisode de son émission télévisée pour enfants au cours de la dernière édition de SmackDown, mais il n’en a pas trop donné. À ce stade, on ne sait pas exactement quelles sont les règles de «Firefly Fun House». On s’attend à ce que Cena entre dans le même domaine que Seth Rollins lors d’un segment à Raw en octobre dernier, et que la paire se disputera autour du plateau de l’émission.

La WWE pourrait ne pas s’arrêter là. Soyons honnêtes, ils peuvent se permettre d’être créatifs sur deux cartes aussi étranges que le seront les Mania 36. Les fans ne s’en soucieront pas trop si les choses deviennent ringardes ou s’ils sont traités avec quelque chose de totalement unique.

Toutes les astuces que la société a en main seront sûrement meilleures que de voir le “ Fiend ” de Wyatt perdre dans un match de cinq minutes sur le ring. Ils ont la chance de faire des trucs vraiment bizarres ici.

Jusqu’à présent, ‘Mania 36 propose un’ match Boneyard ‘entre The Undertaker et AJ Styles, un combat’ Last Man Standing ‘entre Randy Orton et Edge, un morceau basé sur une échelle pour les titres de balises SmackDown et maintenant ce’ Firefly Fun House ‘ mystère.

C’est une surcharge de gadgets, ce qui est probablement compréhensible compte tenu des circonstances de l’arène vide.