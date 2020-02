Bray Wyatt dit que Goldberg était “directement responsable” de son tatouage tribal

Bray Wyatt a révélé qu’un tatouage tribal sur son bras était directement influencé par Bill Goldberg.

Le champion en titre de la WWE Universal a plaisanté sur Twitter que l’encre sur son corps inspirée par Goldberg était “impardonnable”. Cela s’est produit quelques heures après l’annonce de l’ex-légende de la WCW qui défierait le personnage de Fiatt de Wyatt pour le titre à Super ShowDown le 27 février.

Goldberg a un design tribal sur son épaule gauche depuis son lancement sur la scène de la lutte professionnelle en 1997, et il est facile de comprendre pourquoi cela aurait un effet sur des jeunes comme Bray qui regardaient à l’époque. En 1997, Wyatt avait environ 10 ans et il ne pouvait pas attendre d’avoir de l’encre comme son héros Bill.

Maintenant, il cogne Goldberg à ce sujet sur les réseaux sociaux. Quel monde.

Il y a quelques similitudes entre les tatts que les deux hommes balancent sur leur corps, mais Wyatt est beaucoup plus grand que l’emblème ultra-90 des Goldberg de la fraîcheur rad maximale.

WWE / Twitter / @ WWEBrayWyatt

C’est le genre de chose qui rend le personnage actuel de Wyatt tellement amusant. Il est capable de basculer facilement entre le “ Fiend ” cauchemardesque et un farceur plus innocent et amusant.