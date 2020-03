Bray Wyatt lance le défi du combat à mort au Bar Fight à John Cena si WrestleMania 36 ne va pas de l’avant

WWE

Si WrestleMania 36 est effectivement annulé cette année, alors Bray Wyatt – via Twitter – a proposé à John Cena un match alternatif sous la forme d’un “ Bar Fight Deathmatch ”.

“ La situation actuelle de Mania 36 n’est pas claire – c’est le moins que l’on puisse dire – et avec cette WWE, ils ont continué de se développer vers le Show of Shows sur leur programmation hebdomadaire. Vendredi soir, SmackDown a vu les rivaux de Mania John Cena et Bray Wyatt face à face, livrant des promos fascinantes dans l’espoir de susciter de l’excitation pour un combat qui pourrait ne pas avoir lieu.

Ne pas avoir peur.

Comme si l’événement ne se déroule pas comme prévu, Wyatt a proposé à Cena une option de sauvegarde.

Le tweet de l’ancien champion universel disait:

Comme vous pouvez le voir, Wyatt ne plaisante pas sur la perspective de prendre le “ Leader of the Cenation ” dans le type de match susmentionné à l’intérieur d’un Hooters.

Comment Cena répondra-t-elle à ce plan potentiel B?

Sérieusement, avec de plus en plus d’événements sportifs / de divertissement annulés / reportés de jour, ‘Mania 36 semble maintenant être définitivement mis de côté dans un avenir prévisible.

Cela étant dit, si ou quand le spectacle est finalement autorisé à avoir lieu, nous sommes définitivement tous pour un “ Bar Fight Deathmatch ” Wyatt / Cena à l’intérieur d’un Hooters dans la région de Tampa.

Donnez aux gens ce qu’ils veulent, Vince.