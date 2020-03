BREAKING NEWS – Report du WWE Hall of Fame & NXT reporté

MISE À JOUR: Nous avons annoncé plus tôt aujourd’hui sur eWn que WrestleMania 36 se déroulera depuis le WWE Performance Center. Comme vous vous en doutez, il y avait des rumeurs selon lesquelles la cérémonie du Temple de la renommée de la WWE et les événements de prise de contrôle NXT seraient annulés ou retardés. La WWE a maintenant publié la déclaration suivante:

«La cérémonie du Temple de la renommée de la WWE et NXT TakeOver n’auront pas lieu comme prévu. Nous partagerons d’autres détails dès qu’ils seront disponibles. »

Les nWo, Batista, The Bella Twins, JBL, Davey Boy Smith et Jushin Liger devaient tous être intronisés au Temple de la renommée 2020. Il est possible qu’ils organisent ces événements plus tard cette année, peut-être pendant le week-end SummerSlam si cet événement se déroule comme prévu.

ORIGINAL: La WWE vient de confirmer que WrestleMania 36 n’aura pas lieu à Tampa, en Floride.

L’émission sera plutôt diffusée en direct sur le réseau WWE et aura lieu au WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Pour l’instant, aucun fan ne sera présent, mais il est possible que la WWE essaie de remplir certains des sièges avec les membres de leur équipe de production.

WWE.com a publié la déclaration suivante:

«En coordination avec les partenaires locaux et les représentants du gouvernement, WrestleMania et tous les événements connexes à Tampa Bay n’auront pas lieu. Cependant, WrestleMania sera toujours diffusé en direct le dimanche 5 avril à 19 h HE sur le réseau WWE et sera disponible en pay-per-view. Seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, pour produire WrestleMania. »

