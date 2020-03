Breaking Update – Principaux changements apportés à WrestleMania 36

MISE À JOUR: Nous avons signalé plus tôt ce soir ici sur eWn que Roman Reigns avait été retiré de son match du Championnat universel de la WWE avec Bill Goldberg à WrestleMania 36 en raison de problèmes de santé concernant son système immunitaire compromis en raison de sa bataille contre la leucémie.

Selon Dave Meltzer, la carte WrestleMania 36 subit quelques changements en raison de préoccupations concernant la pandémie de coronavirus. Il a dit,

«La carte WrestleMania a également changé. Les noms sont gardés confidentiels car si peu de gens le savent, mais il a été confirmé que plusieurs personnes sur la carte ont déclaré qu’elles étaient malades, ce qui signifiait être immédiatement retiré de tous les spectacles cette semaine, il y en avait d’autres qui ne se sentaient pas malades mais avaient des fièvres supérieures à 100,4. , qui était le point limite de la WWE de ne pas autoriser les gens à travailler, et d’autres qui, par eux-mêmes, ont dit qu’ils ne se sentaient pas à l’aise de voler. AEW et la WWE avaient dit aux gens que s’ils ne veulent pas venir , ils n’ont pas à venir et que les décisions prises maintenant ne seront pas retenues contre eux en ce qui concerne les futures réservations. »

Justin Barrasso de Sports Illustrated a demandé à la WWE de commenter la situation des règnes romains, mais ils ont refusé de faire une déclaration pour le moment.

WWE WrestleMania 36 sera diffusé le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril. De nombreux matchs ont déjà été enregistrés, mais certains ont été modifiés.

ORIGINAL: Roman Reigns et Goldberg devaient s’affronter pour le championnat universel à WrestleMania 36. Cependant, la situation du coronavirus a changé de nombreux plans, et maintenant, l’un des matchs de chapiteau de WrestleMania est en train de changer.

Roman Reigns a un système immunitaire compromis en raison de son histoire avec la leucémie, et il aurait refusé de faire le voyage à Orlando pour filmer WrestleMania. Par conséquent, son match avec Goldberg est terminé.

Roman a annoncé que sa leucémie était revenue en novembre 2018, le forçant à ne plus agir pendant quelques mois avant de revenir juste avant WrestleMania 35. Il est en rémission depuis.

Roman sera remplacé, bien que l’on ne sache pas encore qui prendra sa place. Vous pouvez voir l’annonce ci-dessous:

Breaking: Roman Reigns, qui a eu une leucémie et est immunodéprimé, ne participera pas à WrestleMania 36 contre Goldberg en raison de problèmes de coronavirus, par @ryansatin pic.twitter.com/quev57mmr4

– Lutte B / R (@BRWrestling) 27 mars 2020