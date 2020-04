Bret Hart affirme que Hulk Hogan a fait pression sur la WWE pour lui enlever le titre à WrestleMania 9

Lors d’une interview avec ESPN, le Hall of Famer de la WWE, Bret Hart, a expliqué comment il pensait que Hulk Hogan avait quelque chose à voir avec la décision de lui faire perdre le titre WWE face à Yokozuna à WrestleMania 9.

Voici ce qu’il avait à dire:

«Je pense que c’était plus une affaire politique avec Hogan qui a mis beaucoup de pression sur eux pour lui remettre la ceinture. Cela a été fait presque du jour au lendemain, la décision a été prise de me battre et de m’abattre au lieu de continuer à être construit comme ils le faisaient, je pense que tout cela était à cause de Hulk Hogan. Je pense que ce sacrifice, j’étais un sacrifice fait pour le garder dans l’entreprise parce qu’ils craignaient qu’il aille à la WCW, c’est ma peur, ou non, mais ma croyance à l’époque. “

