Bret Hart diagnostiqué d’un cancer de la peau

WWE

Bret ‘The Hitman’ Hart a publié des informations potentiellement inquiétantes il y a quelques heures à peine, révélant qu’il avait reçu un diagnostic de carcinome basocellulaire – l’une des formes les plus courantes de cancer de la peau.

Voici ce que la légende de la WWE a publié sur Instagram: –

La bonne nouvelle, évidemment, est qu’il semble l’avoir attrapé tôt et qu’il passe sous le couteau pour faire retirer les cellules cancéreuses. Dieu merci pour ça.

Cela a été quelques années tumultueuses pour «The Hitman». 2019 l’a vu sauter à la cérémonie du Hall of Fame de la WWE, avec un assaillant idiot le plaquant au sol alors qu’il était intronisé aux côtés d’un autre membre de la Hart Foundation Jim Neidhart. Hart allait bien, car une horde de lutteurs et de membres du personnel de sécurité ont chargé l’anneau pour éloigner l’agresseur et livrer une justice rapide, l’attaquant étant détenu par les autorités locales après l’événement.

Bret a pu assister à WrestleMania 35 la nuit suivante et a fait une apparition spéciale à AEW Double or Nothing en mai, où il a dévoilé le championnat du monde AEW. Il est resté relativement silencieux depuis lors.

Guéris bientôt, ‘Hitman.’ Voici pour une reprise rapide.