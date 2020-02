Bret Hart intronise-t-il le British Bulldog au Temple de la renommée de la WWE 2020?

WWE.com

Il semble que Bret ‘The Hitman’ Hart aura l’honneur d’introniser le British Bulldog au Temple de la renommée de la WWE à Tampa, en Floride, le week-end de WrestleMania 36.

C’est selon un nouveau rapport de PWInsider déclarant que c’était le mot qui faisait les tournées dans l’épisode de WWE Raw hier soir. La promotion n’a pas encore confirmé officiellement l’intronisation de Davey Boy Smith, bien qu’elle ressemble à un cert mort après plusieurs rapports la semaine dernière.

La décision d’utiliser Bret est notable pour plusieurs raisons. Le premier et le plus évident est que Smith était le beau-frère de Hart. ayant épousé la sœur de The Hitman, Diana, en 1984, et Bret est également l’un de ses plus grands adversaires, après avoir mis Davey Boy dans un événement principal du titre intercontinental mémorable à SummerSlam 1992 dans l’Angleterre natale de Bulldog.

Il y a aussi le petit sujet de la cérémonie du Temple de la renommée de l’année dernière à prendre en compte, avec Hart sauté de façon odieuse par un idiot au hasard tout en étant intronisé en tant que membre de la Fondation Hart. La situation a été rapidement diffusée et “ The Hitman ” est resté relativement inébranlable, montant une brève apparition à WrestleMania 35 le soir suivant, bien qu’il soit toujours agréable de voir que la situation ne l’a pas dissuadé ici.