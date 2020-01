Bret Hart, le célèbre membre de la WWE, a révélé sur les réseaux sociaux qu’il avait la forme la plus courante de cancer de la peau connue sous le nom de carcinome basocellulaire. Il a partagé ces informations sur Instagram et a émis un avertissement pour porter plus de crème solaire et protéger votre peau. Il est prévu de le faire retirer chirurgicalement bientôt. Voici le post de Hart ci-dessous.