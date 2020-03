Bret Hart sur sa course WCW – Séances de crâne cassé

La WWE présentera un nouvel épisode de “The Broken Skull Sessions” demain à 10h (HNE) sur le réseau WWE. L’émission mettra en vedette l’hôte “Stone Cold” Steve Austin interviewant l’un de ses plus grands rivaux de l’histoire de la WWE – Bret “Hitman” Hart. Bret parlera de sa carrière à la WWE et de sa fameuse course avec la WCW.

Voici un extrait de son interview avec Austin concernant sa course WCW.

«Tu sais qui m’a dit ça avant même que j’y aille? Vous », a déclaré Hart à Austin. «Ouais, je me souviens que tu m’as parlé et dit:« Ils ne savent pas ce qu’ils font là-bas. »Les gars qui étaient là, y compris Kevin Nash, ont dit:« N’y allez jamais. Ce sont les idiots les plus grands et les plus stupides du monde. “

