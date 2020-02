Brett DiBiase arrêté – Détails

Selon un rapport de WJTV.com, Brett DiBiase a été arrêté pour fraude et détournement de fonds.

Des agents spéciaux du bureau de l’auditeur d’État Shad White ont arrêté John Davis, l’ancien directeur du département des services humains du Mississippi, l’ancien employé du DHS Latimer Smith, le Dr Nancy New, propriétaire et directeur du Mississippi Community Education Center (MCEC) et New Learning, Inc., Zach New, directeur exécutif adjoint de MCEC, Anne McGrew, comptable pour MCEC, et Brett DiBiase. Les hommes et les femmes faisaient partie d’un plan de détournement de fonds de plusieurs millions de dollars.

Après une enquête de huit mois, les auditeurs ont découvert que l’accusé avait conspiré pour obtenir illégalement des millions de fonds publics du programme d’aide temporaire aux familles nécessiteuses administré par le DHS. Les défendeurs ont utilisé une variété d’entités commerciales et de stratagèmes pour frauder les contribuables.

«Les fonds obtenus illégalement dans ce cas étaient destinés à aider les plus pauvres d’entre nous. Au lieu de cela, les fonds ont été pris par un groupe de personnes influentes pour leur propre bénéfice, et le plan est énorme. Ça se termine aujourd’hui » dit White.

Vous pouvez lire l’article complet sur ce lien.