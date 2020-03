Brian Pillman Jr. parle d’un coup financier, non payé, week-end de WrestleMania

Brian Pillman Jr. de MLW a rejoint les gens de WrestlingINC pour une interview. Pillman a discuté du coup financier qu’il a subi en raison de la pandémie de COVID-19 et du report de MLW des événements à venir.

«Ça craint à cause des blessures et de tout ce qui s’est passé mais je vais avoir un jour les plus belles histoires à raconter. Je vais avoir une belle histoire de carrière à raconter et comment ces événements m’ont affecté et comment je suis arrivé au sommet », a déclaré Pillman. «Beaucoup de gens me le disent depuis que j’ai commencé et j’ai toujours senti qu’ils étaient des taureaux en me disant quand j’allais être la prochaine grande superstar. Ils m’ont dit que jusqu’à ce que je n’y crois plus, je pensais qu’ils soufflaient juste de la fumée dans mon cul. “

Pillman se voit-il un jour devenir une énorme star?

«Maintenant que je ressens vraiment le succès et que mon art se connecte aux gens. Je ne peux pas m’empêcher de penser que je pourrais être la prochaine grande star. Il est difficile de traverser tout cela, mais sachant qu’au bout du tunnel, il y a cette énorme lumière qui m’attend tant que je peux y passer. C’est un sentiment incroyable. “

Ne pas être payé en raison d’annulations.

«Tout le monde est sur la même longueur d’onde et tout le monde annule. J’ai des émissions qui sont réservées plus loin, mais je ne suis pas sûr pour le moment. Je pense que le 30 mars et jusqu’à ce que ce soit annulé – WrestleMania annulé. Je ne pourrais peut-être pas reprendre la lutte avant mai. »

Combien d’argent Brian est-il payé pendant un week-end typique de WrestleMania?

«Je peux gagner de 600 $ à 2 000 $ le week-end, alors qui sait? Qui sait combien d’argent je perds? Vous pouvez vendre 20 chemises ou vendre 0 chemises. À la fin de la journée, c’est une entreprise de t-shirts et toute personne qui vous dit différent trébuche. “