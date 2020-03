Brie Bella commente le guerrier ultime louant Daniel Bryan pendant WrestleMania 30

Les Bella Twins ont récemment discuté avec FOX Sports. Au cours de l’interview, Brie Bella a rappelé un moment du week-end de WrestleMania 30 où The Ultimate Warrior est passé devant elle et Daniel Bryan dans un hôtel, et Warrior a fait l’éloge de D-Bryan. Dit-elle,

«Quelque chose qui a été mémorable pour moi, et ça m’a toujours vraiment marqué, personne ne l’a vraiment capturé, je me souviens qu’il y a une photo qui l’a capturée, mais Bryan et moi marchions dans le couloir, et l’Ultimate Warrior et son sa femme Dana marchait. Et il a arrêté Bryan et il a dit: “Hé, je dois vraiment vous dire, vous m’époustouflez vraiment”, et il a juste explosé. Et tout comme la sincérité et la façon dont il l’a dit à Bryan – je ne sais pas, ce n’est qu’un de ces moments, nous sommes ici dans un couloir, dans un hôtel, juste chacun d’entre nous s’occupant de nos propres affaires et il n’y avait pas un autour. C’était juste comme – je ne sais pas. C’était comme pour Bryan, c’était un moment incroyable, mais je pense que sa femme, et juste que c’était l’Ultimate Warrior, juste pour moi, c’était quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Cela m’a donné la chair de poule et m’a fait pleurer les yeux quand il s’est éloigné. C’était génial.”

Quel est le moment préféré de Brie Bella (@BellaTwins) @WrestleMania? Une rencontre fortuite entre son mari @WWEDanielBryan et feu @UltimateWarrior à WrestleMania 30. pic.twitter.com/epR1gKakpO

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 8 mars 2020