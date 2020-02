Brock Lesnar a proposé à la WWE plus d’idées pour travailler avec R-Truth

WWE.com

Brock Lesnar veut vraiment, vraiment, travailler à nouveau avec R-Truth, semble-t-il.

La vérité a renversé cette histoire lui-même dans une récente interview avec le site d’Uproxx With Spandex. “Brock a en fait lancé des idées”, a-t-il déclaré. “Il veut travailler avec moi pour faire quelque chose à cause de ça [last] segment. Il a présenté quelques idées. Lui et moi avons parlé après. Le ciel est la limite. L’entreprise est en constante évolution et je change toujours avec les choses. “

Le segment auquel il se réfère est tombé sur l’épisode de Raw du 13 janvier, avec Truth, Lesnar et Paul Heyman se livrant à ce qui aurait été une séance de plaisanteries non scénarisée. Le spectacle s’est déroulé à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, alors bien sûr, Truth a confondu cela avec Suplex City, et alors que le champion de la WWE s’amusait clairement tout au long du tout, il a fini par clouer un F5 sur la vérité pour le clôturer.

Bien que l’idée de plus d’interactions R-Truth / Lesnar semble étrange sur le papier, le fait que Brock ait l’air de s’amuser la dernière fois qu’ils ont travaillé ensemble signifie que ce n’est pas vraiment une énorme surprise. Qui sait, peut-être que nous verrons bientôt plus du duo …