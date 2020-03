Brock Lesnar de la WWE mentionné dans Marvel Comic

Le champion de la WWE Brock Lesnar a reçu une étrange petite mention de camée dans le numéro 31 de Marvel Comic Avengers.

Après la découverte d’un casque préhistorique Iron Man, Tony Stark voyage à une époque préhistorique pour combattre les Avengers préhistoriques. À un moment donné, Iron Man est montré déchirant dans le ciel nocturne et dit: «Regardez, Ghost Rider Suffaluffagus et Brock Lesnar Starbrand ne font qu’un

chose, mais je ne me fais pas gifler par le papa de Thor! “.

C’est … aléatoire.

Le super-héros résident de la WWE, Ricochet, peut alors dormir profondément, car même le puissant Iron Man s’est fait botter le cul par Lesnar. Le coup de pied de Stark n’a eu qu’un seul panneau dans la bande dessinée, ce qui signifie qu’il était encore plus court que le smashing de Super ShowDown de Rico.

Sérieusement, c’est un camée aléatoire mais cool pour Brock. Cependant, cela vient sans beaucoup de contexte, et il n’y a pas de nouvelles pour savoir si c’est un cas unique (c’est probablement le cas). Si la WWE est intelligente, ils essaieront de faire référence à cela en quelque sorte; Michael Cole pourrait brancher la bande dessinée, faisant ainsi entrer la société dans les bons livres de Marvel et faisant ressembler Lesnar à un phénomène de culture pop.

Il frappa Iron Man. Cela doit compter pour quelque chose.