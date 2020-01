Brock Lesnar et Matt Riddle dans le WWE Royal Rumble Backstage Fight

WWE

Brock Lesnar et Matt Riddle se sont livrés à une altercation verbale tendue dans les coulisses avant le paiement à la séance du Royal Rumble de dimanche, selon un rapport de Pro Wrestling Sheet.

Cela a été étoffé par LordsOfPain, qui a noté que “Lesnar et Riddle ont eu une rencontre tendue après s’être croisés dans les coulisses. Des sources sur place ont affirmé que ce n’était pas une histoire et que la Bête était effrayante avec ses railleries.”

Jedusor a été franc sur les réseaux sociaux avant et depuis sa signature avec la WWE au sujet de ses aspirations désobligeantes à ponter et finalement à la retraite de Lesnar, tout en infailliblement déchirant Bill Goldberg l’année dernière lorsque l’ancienne icône de la WCW est revenue pour une confrontation en Arabie saoudite avec The Undertaker.

Les deux ont été séparés dans le match du Royal Rumble lui-même, l’élimination de Lesnar par Drew McIntyre devant le camée de Riddle à # 23. L’histoire peut également expliquer pourquoi “ The Original Bro ” n’a pas été là aussi longtemps – il a réussi à clouer Edge avec une rafale de grèves avant d’être largué par le vivace shon Thouse Baron Corbin dans un endroit qui a suscité une grande chaleur de la part de ceux de Minute Maid Park.

Plus sur cette bagarre potentiellement savoureuse entre les anciens MMA sh * tkickers au fur et à mesure de son développement …